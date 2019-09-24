شكرا لقرائتكم بعثة الإسماعيلي تصل مطار قرطاج استعدادا لمواجهة الأهلي الليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد رحلة سفر أستغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف ، وصلت بعثة الإسماعيلى إلى مطار قرطاج فى تونس .

ومن المقرر أن تقوم حافلة بنقل البعثة إلى فندق الإقامة من أجل نيل قسط من الراحة .

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وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .