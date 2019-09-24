شكرا لقرائتكم برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق جلسة خاصة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
ومن المقرر أن يراعي البرنامج التأهيلي الذي وضعه بينكيل حالة الإجهاد التي يعاني منها بعض اللاعبين بسبب توالي المباريات خلال الأيام الماضية بداية من رحلة غينيا الاستوائية و خوض مباراة كانو سبورت ثم العودة الي مصر و مواجهة الزمالك في السوبر المحلي والبقاء في برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة سموحة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف .
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