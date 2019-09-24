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برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة بطل غينيا...

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جدة - عمرو شويل برنامجا بدنيا خاصا لتجهيز اللاعبين وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للأهلي لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها مساء السبت المقبل.

 

ويتضمن البرنامج خضوع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس لتدريبات استشفائية، على أن تؤدي المجموعة التي لم تشارك في المباراة تدريباتها المعتادة بشكل طبيعي.

 

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وعقد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق جلسة خاصة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

 

ومن المقرر أن يراعي البرنامج التأهيلي الذي وضعه بينكيل حالة الإجهاد التي يعاني منها بعض اللاعبين بسبب توالي المباريات خلال الأيام الماضية بداية من رحلة غينيا الاستوائية و خوض مباراة كانو سبورت ثم  العودة الي مصر و مواجهة الزمالك في السوبر المحلي والبقاء في برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة سموحة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز  والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف .

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