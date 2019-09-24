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عمرو جمال ينشر صورة مع كبير أولاد رزق: ملك أفلام الأكشن...

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شكرا لقرائتكم عمرو جمال ينشر صورة مع كبير أولاد رزق: ملك أفلام الأكشن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

و علق جمال على الصورة قائلا : " ملك الأفلام الأكشن .. كبير ولاد رزق " .

 

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و يبحث عمرو جمال عن إستعادة تألقه مرة أخرى فى الساحرة المستديرة  بعدمت تراجع مستواه منذ الإصابة بالرباط الصليبى التى  تعرض لها فى موسم 2014، ليبدأ سلسلة التنقل بين الأندية دون جدوى قبل أن ينضم مؤخراً إلى طلائع الجيش خلال الميركاتو الصيفى بعدما عجز عن حجز مقعده مع الأهلى فى ظل المنافسة الشرسة بين أزارو وصلاح محسن ومروان محسن.

 

و ظهر عمرو جمال  مع طلائع أمام المقاولون فى أولى جولات الدورى التى شهدت خسارة فريقه بنتيجة 1 / 0 

 


عمرو جمال

 

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