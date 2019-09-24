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شكرا لقرائتكم عمرو جمال ينشر صورة مع كبير أولاد رزق: ملك أفلام الأكشن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
و علق جمال على الصورة قائلا : " ملك الأفلام الأكشن .. كبير ولاد رزق " .
و ظهر عمرو جمال مع طلائع أمام المقاولون فى أولى جولات الدورى التى شهدت خسارة فريقه بنتيجة 1 / 0
عمرو جمال
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