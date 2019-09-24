شكرا لقرائتكم ميتشو يجهز بن شرقي وشيكابالا لمواجهة بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك استئناف التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ويجهز المدير الفنى الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقى لمواجهة جينيراسون فوت السنغالى .

وجاء قرار ميتشو رغم مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري مساء أمس، وذلك استعدادا لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي المقررة إقامتها يوم ٢٨ سبتمبر الحالي، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وكشف ميتشو عن أسباب عدم مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي في مباراة الاتحاد السكندرى رغم مشاركتهم بشكل أساسي في مباراة الأهلي بالسوبر المصري ، مؤكداً أنه يعلم مدى حب شيكابالا للزمالك وشارك في مباراة مهمة أمام الاهلي وكان مجهدا واستنفد طاقته الذهنية والبدنية في لقاء السوبر بينما بن شرقي كان يعاني من إصابة طفيفة لذلك فضل الحفاظ عليه وفضل اختيار عناصر تملك طاقة أكبر.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، التي جمعتهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز، ليحصد الفريق اول ثلاث نقاط في مشوار الدوري لموسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.