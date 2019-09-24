شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تقرر إيقاف ايزي ايميكا مباراتين بعد طرده أمام الحرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة مسابقات القسم الأول بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بايقاف ايزي ايميكا لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراتين .
وجاء الايقاف على خلفية طرده المباشر في مباراة الفريق بالجولة الأولى من الدوري والتي أقيمت أول أمس الأحد على ستاد الجيش بالسويس وجمعته بنظيره حرس الحدود وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وتأكد غياب اللاعب عن مباراتي المصري بالأسبوعين الثاني والثالث من الدوري أمام كل من الاسماعيلي والاتحاد والمقرر اقامتهما في الثاني والخامس من شهر أكتوبر المقبل على الترتيب.
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