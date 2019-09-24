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مورينيو ينتقد محمد صلاح بسبب عدم مساعدة فريقه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، أداء الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه في المباراة التي كسبها ضد الإنجليزي 2-1 يوم الأحد في الممتاز.

وذكر مورينيو أن ليفربول كان محظوظا بفوزه على تشيلسي، وانتقد محمد صلاح (27 عاما) لعدم بذل المزيد من الجهد لمساعدة الفريق في الجانب الدفاعي، عندما تعرض ليفربول للضغط في الأوقات الأخيرة من المباراة.

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وقال مورينيو في قناة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: أعتقد أنه يجب على صلاح بذل جهد أكبر ومساعدة ألكسندر أرنولد في الجانب الدفاعي خاصة في الربع الأخير من زمن المباراة، وكان ليفربول محظوظا بعض الشيء في آخر فرصتين لتشيلسي.

ولا يعتقد مورينو أن الفجوة بين ليفربول ومانشستر سيتي كبيرة "فارق 5 نقاط"، لأنه يرى أن ليفربول سيخسر، وأن سيتي قادر على الفوز بالصدارة قريبا.

ولا تعد المرة الأولى التي يتحدث فيها المدرب البرتغالي عن صلاح، حيث سبق وأشار إلى أن الدولي المصري كان هشا وساذجا سابقا، علما بأن صاحب الـ "56 عاما" كان قد أشرف على تدريب محمد صلاح أبان تواجده في تشيلسي الإنجليزي في موسم 2014-2015.

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