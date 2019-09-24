حسام حسن : حزين من موقف إدارة الأهلي

الموجز

خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عقب مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت على ملعب برج العرب التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف ، أعرب حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة عن حزنه من إدارة النادي الأهلي .

وقال حسن خلال المؤنمر الصحفي: "أنا حزين من موقف إدارة الأهلي بعد تمسكها بوضع بند لمنع الثنائي المعار فوزي الحناوي وناصر ماهر من خوض اللقاء".

وأوضح حسن أن سموحة دفع المال لاستعارة اللاعبين وهو موقف غير مفهوم من إدارة الأهلي.

وأختتم حسن التصريحات، مؤكدًا: "نواجه ظروفاً صعبة بسبب كثرة الإصابات في صفوف الفريق وسنصحح الأخطاء، وأغلقنا صفحة مباراة الأهلي استعداداً للقاء المقاولون بالجولة الثانية للدوري".