«طفح الكيل» .. قيادات «القلعة الحمراء» تبدأ «الهجوم الرسمي» على رئيس الزمالك «مرتضى منصور»

الموجز

أكدت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة النادي، تقدم، أمس، بمذكرة ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب التعدي عليهم عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري، الجمعة الماضية وفقا لأخبار اليوم .

وأكدت التقارير، أن منصور توجه لمقاعد مجلس إدارة الأهلي عقب صافرة انتهاء المباراة، وبدأ بتوجيه السباب لهم قبل أن يتوجه لهم المستشار أحمد جلال إبراهيم للاعتذار عن ما بدر من منصور.

وطالب الأهلي، خلال مذكرته المقدمة لاتحاد الكرة باتخاذ الإجاراءات الانضباطية اللازمة لمنع مثل تلك الأفعال.

وكان المارد الأحمر، قد تمكن من الظفر ببطولة كأس السوبر للمرة الـ 11 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في ثاني مباريات المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدرب الجديد للنادي الأهلي.