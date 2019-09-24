تعليق مرتضى منصور على فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أن مباراة فريق الزمالك أم فريق الاتحاد السكندري لم تكن سهلة، وأشار إلى أن الفريق الأبيض قد أضاع عدد من الفرص خلال اللقاء الأخير وكانت تلك الفرص كفيلة بحسم الأمور خلال المباراة بشكل مبكر، وأكمل خلال تصريحات تليفزيونية له مختلفة، بان فريق الزمالك قد واجه الاتحاد بعد أن حصل على هزيمتين متتاليتين أمام فريق نادي الأهلي وفريق فوت السنغالي.

كما قد كشف منصور أن مميزات الفوز على نادي الاتحاد بعد الحصول على نقاط المباراة، تتمثل في إسكات المنتقدين الدائمين للفريق، واكد بدعم مجلس الإدارة للمدير الفني لفريق نادي الزمالك، كما أكد على سعادته بالفوز الذي تحقق في ظروف صعبة وغيابات كثيرة من جانب اللاعبين.