الإنتاج الحربي: باسم مرسي جاهز لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، إن لاعب الفريق باسم مرسي جاهز لخوض المباراة المقبلة للفريق أمام الأهلي بالدوري الممتاز.

وعانى باسم مرسي من إصابة عبارة عن التهابات في وتر أكيليس حرمت الفريق من جهوده في أول مباريات الدوري أمام نادي مصر والتي فاز فيها الانتاج بثلاثية دون رد.

وأضاف مهدي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن مرسي جاهز من الناحية الفنية والبدنية من أجل المشاركة في المباراة، مضيفًا أن أمر مشاركته يعود للمدرب مختار مختار.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الانتاج الحربي يوم 2 أكتوبر ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكمل مهدي : "باسم سيكون إضافة قوية للفريق خلال المباراة المقبلة."

واختتم : "مباراة الأهلي في غاية الصعوبة ولكن توقيت المباراة لم يؤثر كثيرا خاصة وأن الجولة الثانية مثلها مثل الجولة الأخيرة وجميع الفرق ستواجه بعضها."

وتجدر الإشارة إلى أن باسم مرسي انضم للإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.