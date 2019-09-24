أبرزها إحباط صلاح و"العاق" ماتيو.. 5 لقطات مثيرة من حفل The Best

محمد اسماعيل - القاهرة - أُسدل الستار على حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار "الأفضل" في العالم بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم والألماني يورجن كلوب كأفضل مدرب في العالم والبرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم.

واختير مسرح "لا سكالا" العريق في مدينة ميلانو الإيطالية لاستضافة حفل جوائز "ذا بيست"، وشهد الحفل العديد من اللقطات المميزة التي أضفت عليه طابعًا خاصًا بجانب تواجد العديد من نجوم كرة القدم سواء للرجال أو النساء.

وتواجد العالمي أحمد حسام "ميدو" لاعب أياكس وتوتنهام الأسبق ومدرب مصر للمقاصة الحالي وسط كوكبة من نجوم الحفل على رأسهم المدرب المخضرم فابيو كابيللو وجوزيه مورينيو وغيرهم.

ويستعرض الخليج 365 خلال الآتي أبرز اللقطات التي شهدها حفل ميلانو:

أين أليسون؟

فو الإعلان عن جائزة أفضل حارس مرمى في العالم والتي تُوج بها البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي تأخر الأخير في الصعود على المنصة لاستلام الجائزة.

والتقطت عدسات الكاميرات ردة فعل كلوب الذي ظهر مبتسمًا ويبحث بعينيه عن لاعبه البرازيلي.

في النهاية ظهر أليسون وقال: "عذرًا لكنه ليس خطأي"

أليسون تُوج بالجائزة بعد موسمه الرائع رفقة الريدز الذي انتهى بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق البرازيلي على مواطنه إيدرسون لاعب مانشستر سيتي والألماني مارك اندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني.

العاق ماتيو ميسي!

يبدو أن اللقطات الطريفة لنجل ميسي الأوسط "ماتيو" لن تتنه، فالطفل الصغير تواجد في الحفل رفقة والديه وشقيقه الأكبر "تياجو"، وفور الإعلان عن تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم التقطت عدسة الكاميرا ردة فعل "غريبة" من جانب ماتيو.

لم يكن الموقف الأول لماتيو الذي دائمًا ما يثير الشكوك حول علاقته بوالده وشقيقيه، فالطفل الذي لم يكمل عامه الرابع بعد، أصبح يجذب الكاميرات أينما ظهر بفضل خفة الظل التي يتمتع بها واللقطات الطريفة التلقائية التي تصدر عنه.

صمت فان دايك

كانت الأنظار تتجه إلى تتويج الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم على الرغم من المنافسة الشرسة مع رونالدو وميسي.

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وكانت الشكوك تصب في مصلحة المدافع الهولندي خاصة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكن كانت المفاجأة بتفوق ميسي وحصوله على نسبة تصويت أعلى من لاعب ليفربول ليتوج الأرجنتيني بالجائزة.

وقت الإعلان عن الفائز بالجائزة كانت كاميرا الحفل تجوب مسرح لا سكالا واستقرت أمام فان دايك في إشارة متوقعة لذكر اسمه قبل أن تظهر على وجهه علامات التعجب والحسرة عند سماع اسم ليونيل ميسي.

غياب سيتي

غاب تواجد مانشستر سيتي تمامًا عن الحفل، سواء على صعيد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أو اللاعبين.

فالمدرب الإسباني لم يحضر الحفل على الرغم من ترشحه لجائزة أفضل مدرب في العالم رفقة ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام ويورجن كلوب مدرب ليفربول الذي تُوج بالجائزة.

الأمر الأكثر غرابة هو غياب لاعبو مانشستر سيتي عن التشكيل المثالي للفيفا وبالأخص بيرناردو سيلفا الذي حصل على 4 بطولات محلية رفقة السيتزنز الموسم الماضي إلى جانب تتويجه ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى رفقة المنتخب البرتغالي.

التشكيل المثالي لفيفا شهد الكثير من علامت الاستفهام حول تواجد بعض اللاعبين على الرغم من قلة مشاركتهم رفقة أنديتهم خلا الموسم الماضي، وفي الوقت ذاته غياب لاعبين آخرين أصحاب بصمات واضحة مع أنديتهم أمثال أندرو روبيرتسون "ليفربول"، ترتيب ألكسندر- أرنولد "ليفربول" بيرناردو سيلفا "مانشستر سيتي"، أوليفيه جيرو "تشيلسي" هداف بطولة الدوري الأوروبي رفقة لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد الحالي وآينتراخت فرانكفورت السابق.

إحباط صلاح

عقب نهاية الحفل، نشر الاتحاد الدولي اختيارات المدربين وقادة المنتخبات بجانب ممثلي اللجنة الإعلامية.

وفوجئ "مو" بعدم مشاركة مدرب المنتخب المصري أو قائد المنتخب، في التصويت فيما شارك ممثل مصري وحيد وهو الصحفي هاني دانيال.

مشاركة دانيال جاءت سلبية للنجم المصري محمد صلاح، حيث منحه المركز الثالث خلف السنغالي ساديو ماني الذي جاء أولًا ثم كرستيانو رونالدو ثانيًا وهو ما أثر على مركز صلاح الذي حل في المرتبة الرابعة برصيد 26 نقطة.