الأهلي: مروان محسن يغيب 5 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي عن غياب مهاجمه مروان محسن لفترة قد تصل إلى خمسة أسابيع بعد جراحة خضع لها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على مستوى الوجه.

وتعرض مروان لإصابة قوية على مستوى الوجه في مباراة الأهلي أمام سموحة في الجولة الأولى من عمر الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد عن طريق رمضان صبحي.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي بالنادي الأهلي فإن مروان خضع لجراحة خلال الساعات الماضية بعد أن أظهرت الأشعة إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوي.

وذكر الأهلي في البيان أن مروان سيكون في حاجة إلى فترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع من أجل العودة والمشاركة في التدريبات على أن يرتدي قناع واقي فور العودة للتدريبات.