"هناك واحد فقط".. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن تتويج ميسي بالأفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم " The Best" الممنوحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق ميسي على الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وحصل ميسي على جائزة " The Best" لأول مرة بعد انفصالها عن فرانس فوتبول في 2015، ويتفوق عليه في تلك الجائزة البرتغالي رونالدو الذي تُوج بها مرتين متتاليتين.

صحف إسبانيا سلطت الضوء على تتويج بالجائزة خاصة وأن الأنظار كانت تتجه صوب الهولندي فيرجيل فان دايك الحائز على لقب أفضل لاعب في أوروبا بعد تتويجه رفقة الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة.

موندو ديبورتيفو

ميسي الأفضل

وقالت الصحيفة الكتالونية إن ميسي فاز بجائزة فيفا متفوقًا في التصويت النهائي على فان دايك ورونالدو

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ماركا

ميسي يعيد الابتسامة إلى برشلونة

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يحصل على تلك جائزة "ذا بيست" لأول مرة

سبورت

هناك واحد فقط

,rgj "sf,vj": "إنها أول جائزة "ذا بيست" يفوز بها ميسي بعد انفصالها عن فرانس فوتبول، في السنة الأولى التي بدأت فيها (2016) فاز بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم فاز بها مرة أخرى في العام التالي، وفي عام 2018 تُوج بها الكرواتي لوكا مودريتش.

وأوضحت أن ميسي بات يمتلك 5 جوائز بالون دور وواحدة ذا بيست بالإضافة إلى 6 أحذية ذهبية.