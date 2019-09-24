كلوب مدرب ليفربول يخصص جزءا من راتبه للعمل الخيري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم حامل لقب دوري أبطال أوروبا، تخصيص نسبة واحدة بالمئة من راتبه للعمل الخيري.
وقال كلوب، الذي توج أمس الاثنين بجائزة أفضل مدرب خلال حفل الاتحاد الدولي (فيفا) لتوزيع جوائز "الأفضل" والذي أقيم في ميلانو، إنه جزء من جمعية "كومون جول" (هدف مشترك).
وذكرت الجمعية، التي أسسها خوان ماتا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في عام 2017، أنها تهدف "إلى المساعدة في إحداث تغيير اجتماعي وتحسين الحياة."
وقال كلوب خلال حفل توزيع جوائز الفيفا أمس الاثنين "إنني فخور حقا وسعيد بإعلان أنني اعتبارا من اليوم أصبحت عضوا في عائلة كومون جول."
وأضاف "بالطبع يعرفها (الجمعية) البعض، وإن لم تكونوا تعرفونها، ابحثوا عبر جوجل. إنه أمر رائع."
وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقًا لتقارير صحفية فإن المدرب صاحب الـ52 عامًا يحصل على راتب سنوي يُقدر بـ5 مليون جنيه إسترليني.
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