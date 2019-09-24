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شكوى من الأهلي لاتحاد الكرة ضد مرتضى منصور

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم مسؤولو النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد مرتضى منصور- رئيس نادي الزمالك.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مجلس إدارة الأهلي تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد مرتضى منصور؛ بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

كان الأهلي قد حقق بطولة السوبر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد المباراة حدثت مشادة بين منصور وأحد مسؤولي النادي الأهلي.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الأهلي ذكر في شكواه أن "المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك توجه لمجلس إدارة الأهلي بعدها واعتذر عما حدث من توجيه عبارات مسيئة ومشينه تمثل إهدارا للقيم الأخلاقية وخروجًا عن إطار التنافس الرياضي الشريف بين الناديين وتتعارض مع المواثيق والمبادئ ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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