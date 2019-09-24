أليغري يتعلم اللغة الإنكليزية ومانشستر يونايتد الخيار الأقرب

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم الثلاثاء أن المدرب ماسيمليانو أليغري الذي انفصل عن يوفنتوس نهاية الموسم المنصرم بعد 5 سنوات مليئة بالنجاح، بدأ يستعد جدياً لخوض تجربة التدريب في إنكلترا.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” أن أليجري بدأ بأخذ دورس مكثفة في اللغة الإنكليزية، مشيرة إلا أن المدرب الإيطالي ما كان ليتخذ هذه الخطوة دون وجود فرصة قريبة للتدريب في إنكلترا.

وكانت العديد من الصحف قد ألمحت بأن صبر إدارة مانشستر يونايتد على مدربهم الحالي أولي سولشاير بدأ بالنفاد، وهو ما يجعل من أليكري الخيار الأمثل للشياطين الحمر خلال الأشهر القليلة المقبلة.