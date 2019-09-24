ميسي صوّت لرونالدو والبرتغالي تجاهله في حفل “الأفضل”

وضع ليونيل ميسي اسم كريستيانو رونالدو في المركز الثاني في التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم لكن نجم البرتغال لم يقم بالمثل تجاه الأرجنتيني لا بل تجاهله كليا.

وحصل ميسي على الجائزة التي تم تغيير اسمها في عام 2016 للمرة الأولى بمسماها الجدبد يوم الاثنين متغلبًا على مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك ورونالدو في حفل الفيفا في ميلانو.

لكن الأصوات التي تم كشفها كانت مثيرة، حيث تجاهل رونالدو والمدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، ميسي.

فرونالدو صوت لصالح ماتيس دي ليخت وفرينكي دي يونغ وكيليان مبابي، فيما سانتوس وضع الاسمين الأخيرين ونجمه الدولي.

ويمنح التصويت الاول ٥ نقاط الثاني ٣ نقاط، والثالث نقطة.

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أما ميسي فصوت لرونالدو في المرتبة الثانية بين ساديو ماني ودي يونغ.

من جهته ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين فصوت ميسي ومابابي وماني على الترتيب.

بالنسبة لفان دايك، فقد وضع ميسي في المركز الأول أمام زملائه في الفريق محمد صلاح وماني.

وحصل ميسي على 46 نقطة من المصوتين، متقدماً على فان دايك الذي حصد 38، مقابل 36 لرونالدو

من صوت لمن؟