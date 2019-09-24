فايلر يمنح الفرصة لجميع لاعبي الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين من أجل الاستفادة من جميع العناصر المقيدة في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فايلر أنه يحرص على الحديث بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء

اولا بأول والعمل على توصيل فكره التدريبي والتكتيكي إليهم.

وأوضح أن يسعى لمنح الفرصة لجميع اللاعبين في مختلف المراكز بهدف تجهيز الجميع والوصول بهم الي المستوى الأفضل في كل المراكز.

وأشار فايلر إلى أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق ولديه طموحات كبيرة علي الصعيد الفكري والخططي يسعى لتحقيقها مع الفريق خلال المباريات المقبلة بعد أن ينجح اللاعبون في التشبع بفكره الخططي.

واختتم فايلر تصريحاته بالتأكيد على أن القادم سيكون أفضل على كافة المستويات مشيرا إلى أن استمرار الانتصارات ضروري جدا بالنسبة للأهلي وجماهيره من اجل تحقيق المزيد من البطولات.