الأهلي يغلق ملف الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة أمس والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأضاف :"تركيزنا بالكامل في الوقت

الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة.

وأشار إلى أن الأهلي يحترم المنافس الغيني

جيدا و الفوز ذهابا بثنائية نظيفة لا يعني الاستهتار بمباراة العودة التي ستكون فرصة جيدة للجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الإنتاج الحربي التالية في الدوري والمحدد لها يوم 2 أكتوبر القادم.

وقال مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني يسعي للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية مؤكدًا ثقته في جميع اللاعبين وإصرارهم علي زيادة حصيلة النادي من البطولات والإنجازات بما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على كافة الأصعدة.