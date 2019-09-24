مروان محسن يجري جراحة في الوجه بعد مباراة الأهلي وسموحة

أجرى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عملية جراحية صباح اليوم الاثنين بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهليبهدف دون رد فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز.
ويحتاج مروان محسن لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكلتدريجى على يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.
وكان مروان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء أشعة قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.
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