نادي مصر يصحح أخطائه قبل مواجهة أسوان في الدوري

أكد عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق نادى مصر، أن فريقه قدم مباراة جيدة و بشكل مبشر، فى أول مباراة له فى الدورى الممتاز رغم الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الإنتاج الحربى اول أمس، لافتًا إلى أن النادى لم يكن يستحق هذه الهزيمة القاسية فى المباراة التى جاءت نتيجة لبعض الأخطاء الفردية، إضافة إلى أن ركلة الجزاء كانت نقطة تحول رغم عدم صحتها، لافتًا إلى أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء.

وأوضح عبدالناصر أنه راضٍ عن الأداء الذى قدمه اللاعبون أمام الإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق لم يصل إلى التجانس

المطلوب بعد، فأغلب اللاعبين لم يتدربوا مع بعضهم سوى مرتين فقط قبل أول مباراة وهو ما كان سببًا فى ظهور بعض الأخطاء التى سنسعى إلى علاجها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على خلق التجانس والاستقرار على القوام الأساسى للفريق.

وقال عبدالناصر إن الفريق أغلق ملف الهزيمة فى أول مباراة وبدأ على الفور الاستعداد لمباراة أسوان والتى ستكون صعبة جدًا نظرًا لأن فريق أسوان تلقى هزيمة أيضًا فى أول مباراة وهو صاعد معنا هذا الموسم، فظروف الفريقين

متشابهة وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء، فى ظل رغبة كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتعويض الهزيمة فى أول مباراة، وأيضًا التأكيد أنه لن يكون ضيف شرف فى الدورى الممتاز.

وخاض الفريق مباراة ودية أمس أمام الإعلاميين، شارك فيها اللاعبون الذين غابوا عن مباراة الإنتاج الحربى، فى حين خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية قبل أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة أسوان بالجودة الثانية على ستاد الكلية الحربية فى الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل.

ويعتمد عبدالناصر محمد على تشكيلة ضمت كل من وليد توفيق فى حراسة المرمى، وعلاء عطا، وأحمد عبد الموجود، وأحمد سعيد أوكا، ومصطفى على كالوشا فى الدفاع، وهشام عبدالحميد، ومؤمن إبراهيم، ومحمود توبة فى خط الوسط ، وفى الهجوم كل من عمر حبشي، وويلس ألفيس، ورضا الويشي.