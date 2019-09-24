شاهد.. فيضان رسائل من جماهير الزمالك لمصطفى محمد

نجح مصطفي محمد، مهاجم نادي الزمالك، في اعتماد تألقة خلال المباريات الماضية، ضمن صفوف القلعة البيضاء، بل وإشادة الجماهير به، في ظل تقديمه عروضا أكثر من رائعة.

بدأ مصطفي محمد، مشواره الكروى فى صفوف ناشئين الزمالك، لينضم إلي صفوف الداخلية في 2016، ثم فى طنطا عام2017، لينقل إلي طلائع الجيش، ويعود يقود هجوم الزمالك مرة أخري.

علي الجانب الأخر، تصدر مصطفي محمد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وذلك بعد أحرزه هدف الزمالك الوحيد في مباراه الدور الأول بالدوري المصري، أمام نظيره الاتحاد.

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وقال شريف العدل، إن: "مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ومصر القادم بإذن الله نحس

فيه ريحة عمرو ذكي، وياسر الشنواني، على جمال عبد الحميد، على متعب كوكتيل جميل.. ربنا يحفظك يابني من شر الغرور ورفيق السوء".

بينما أوضح هشام رأفت، أن :" صباح الخيرات والمسرات، وبذكر المسرات مهاجمنا الشاب مصطفى محمد إللي أدخل السرور لقلوبنا، لاعب يسجل من انصاف الفرص، لاعب مخه وجسمه وتركيزه كله بيكون على المرمى، رجله اليمين زي رجله الشمال بيلعب برأسه كويس بيعرف يستغل قوته البدنية والجسمانية".

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ولفت رشدي هلال:" مصطفى محمد عاد ، وفك شفرة الإتحاد، لقاء صعب بكل ما تحمله الكلمه من معنى في

ظل معطيات قهريه (خروج من هزيمتين متتاليتين+ فقدان ثقه+ إجهاد ذهني وبدني لثلثي لاعبي الفريق+ إفتقاد كامل لخط الوسط الدفاعي+ ضرورة الفوز بإفتتاحية الدوري) ولما تكون النتيجة فوز بـ3 نقط، تفتكروا ميتشو نجح".

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وأشار جلال ياسين، إلي أن:" مصطفي محمد بيثبت في كل مباراة يلعبها أنه أفضل وأشرس مهاجم في مصر".

أما عن عمرو جابر، عبر عن حبه لمهاجم الزمالك، قائلاً:" ياجدعان أنا بحب مصطفي محمد قوي ومن زمان والله، وفرحان بيه قوي، وزعلان علي كل ثانية ضاعت علينا من غيره في سنتين إعارات لفرق مالهاش لازمة، كنا احنا أولي بيهم، بس بصراحة الواد استغل الإعارة صح، ودي إللي مهون علي الواحد، وكمان أن مصطفى لسه ٢١ سنة، بس المهم أبعد عن الغرور والشو يا درش".