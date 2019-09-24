وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية في زيارة تفقدية لنادي بنى عبيد

قام صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، الدكتور هيرماس رضوان رئيس مجلس إدارة بني عبيد، والنائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة بني عبيد بجولة تفقدية لنادى بنى عبيد الرياضى.

وبدأت الجولة بزيارة تفقدية لمنشآت نادي بني عبيد وتضمنت حمام السباحة تحت التطوير والصيانة، الاستاد الرياضي، فندق اللاعبين، والملاعب الفرعية.

واختتمت الجولة بإفتتاح فرع البنك الأهلي ببني عبيد والذي يعتبر أول مشروع استثماري يقام بالأندية ومراكز الشباب بالدقهلية، حيث يقام علي مساحة ٨١٧ متر

مربع تقريباًولمدة ٩ أعوام تجدد لتسعة أعوام أخري بعد موافقة مجلس ادارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية، بايجار شهري يقدر بمبلغ ٩٥٠٠٠ ألف جنيه وتزيد بمقدار ٧٪ زيادة تراكمية.

وفي كلمته وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمحافظ الدقهلية والسادة القائمين على إدارة نادي بني عبيد الرياضي، على التطوير وتنمية الموارد الخاصة بالنادي، وإستثمارها وفقا لرؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة الاستثمارية.

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وأضاف وزير الرياضة ان الدولة تبذل جهودا

كبيرة في تطوير ودعم كافة المنشآت والمؤسسات الشبابية والرياضية، خصوصا الأندية ومراكز الشباب بمحافظات الجمهورية المختلفة، لافتا الي ان الفترة الحالية والمقبلة ستشهد تطورا ملحوظا له عظيم الأثر على المنظومة الشبابية والرياضية .

ونوه صبحي في ختام كلمته الي فتح آفاق إستثمارية جديدة مع عدد من رجال الأعمال وشركات الرعاية الخاصة لدعم مراكز الشباب والأندية الرياضة في مختلف المحافظات، مؤكدا على دور الدولة الفعال في هذا الشأن.

وفي المقابل ثمن الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهليةجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في دعم كافة الأندية ومراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، والتى أصبح لها شأن كبير في إحتواء طاقات الشباب وإكتشاف الموهوبين منهم في مختلف المجالات.