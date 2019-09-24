تعرف على نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري

اختتمت، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس الإثنين بفوز الأهلي على سموحة والزمالك على الاتحاد السكندري. وجاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي.. المقاولون يتغلب على طلائع الجيش بهدف دون رد . رد . الإسماعيلي يتغلب على الجونة بهدف دون رد. بيراميدز يتغلب على نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد. مصر المقاصة يتغلب على نظيره أسون بثلاثة Advertisements أهداف مقابل هدفين. أهداف مقابل هدفين. طنطا يتغلب على وادي دجلة بهدف دون رد. الانتاج الحربي يتغلب على نادي مصر بثلاثية نظيفة. المصري يتعادل مع نظيره حرس الحدود بهدف لكلًا منهما. الأهلي يتغلب على سموحة بهدف دون رد. الزمالك يتغلب على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

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