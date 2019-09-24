هازارد : حققت حلمي باللعب لنادي ريال مدريد .. وهذا ما أصبو إليه

أعرب إيدين هازارد، النجم البلجيكي لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الغامرة بالتواجد ضمن التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي العالم لسنة 2019، مُؤكدا رغبته في مواصلة تحقيق النجاحات. وصرح النجم البلجيكي إيدين هازارد قائلا :” أنا فخور وسعيد بالتواجد هنا للعام الثاني على التوالي .. فخور بكوني لاعب كرة القدم وضمن تشكيلة الأفضل .. أنا أستمتع بهذه اللحظات بجانب أفضل لاعبي العالم”. Advertisements وأضاف :” الموسم الماضي كان مميزا بالنسبة لي .. حققت نجاحات جيدة رفقة تشيلسي، الآن أريد مواصلة تحقيق النجاحات بألوان النادي الملكي”. وأنهى حديثه قائلا :” اللعب في نادي ريال مدريد حُلم تحقق”.

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