ماتيرازي يظهر من جديد ويُكيل عبارات الاحترام تُجاه زيدان

عاد ماركو ماتيرازي، المدافع الدولي الإيطالي السابق، للظهور من جديد، وذلك خلال حفل “ذا بيست” لاختيار أفضل لاعب في العالم، والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.
وتحدث النجم الإيطالي المثير للجدل حول إمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد الإسباني، وقال :” إنه سؤال جيد .. لكن احتراما لزيدان ليس من العدل الحديث عن هذه الأمور”.
وأضاف :” عليك أن تُظهر أقصى درجات الاحترام تُجاه زيدان”.
واشتهر المدافع الإيطالي ماتيرازي بلقطته الشهيرة مع زيدان في نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا، بعدما وجه له النجم الفرنسي ومدرب ريال مدريد الحالي، زيدان، نطحة أسقطته أرضا.
وفي سياق ذي صلة، يملك ماتيرازي علاقة جيدة ووطيدة مع المدرب البرتغالي مورينيو، الذي كان قد أشرف على تدريبه في انتر ميلانو، وودعه بالدموع بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو بيرنابيو، الذي حقق فيه الانتر الفوز أمام البايرن، لينهي خلالها المدرب البرتغالي تجربته مع النيراتزوري ويفتح الباب أمام تجربة ريال مدريد.
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