وجه النجم البرازيلي لنادي ريال مدريد الإسباني، مارسيلو فييرا، رسالة قوية وصريحة للمشككين في مستوى النادي الملكي وأحقية لاعبيه بالتواجد في تشكيلة أفضل لاعبي العالم لسنة 2019. واختير مارسيلو رفقة زملاءه راموس، مودريتش وهازارد في تشكيلة العام. Advertisements وقال مارسيلو بعد نهاية حفل “ذا بيست” قائلا :” ربما لم نحقق الألقاب في الموسم الماضي، لكن ريال مدريد يملك لاعبين يفعلون أمورا خارقة للعادة”. وأضاف :” رغم تشكيك الكثيرين وعدم رغبتهم بتواجد لاعبي الملكي .. ريال مدريد يظل حاضرا دائما”.

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كانت هذه تفاصيل خبر مارسيلو : على المشككين أن يعلموا بأن ريال مدريد حاضر دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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