إيتو ينتصر لمحمد صلاح وساديو ماني

أكد النجم الكاميروني السابق، صامويل إيتو، أن جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لسنة 2019 يستحقها محمد صلاح أو ساديو ماني.

ورد أسطورة كرة القدم الإفريقية حول سؤال لاختيار من الأفضل بين ميسي، رونالدو وفان دايك، قبل الحفل ورد قائلا :” بالنسبة لي الأفضل هما محمد صلاح وساديو ماني لكنهما لا يتواجدان هنا”.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد اختير كأفضل لاعب في العالم ليتوج بجائزة الأفضل متفوقا على كل من فان دايك ورونالدو.