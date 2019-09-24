أكد النجم الكاميروني السابق، صامويل إيتو، أن جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لسنة 2019 يستحقها محمد صلاح أو ساديو ماني.
ورد أسطورة كرة القدم الإفريقية حول سؤال لاختيار من الأفضل بين ميسي، رونالدو وفان دايك، قبل الحفل ورد قائلا :” بالنسبة لي الأفضل هما محمد صلاح وساديو ماني لكنهما لا يتواجدان هنا”.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد اختير كأفضل لاعب في العالم ليتوج بجائزة الأفضل متفوقا على كل من فان دايك ورونالدو.
كانت هذه تفاصيل خبر إيتو ينتصر لمحمد صلاح وساديو ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.