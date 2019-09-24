رياضة | البدري يطلب الاجتماع مع شوقي غريب قبل معسكر المنتخبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يطلب الاجتماع مع شوقي غريب قبل معسكر المنتخبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة تنسيقية مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي؛ للترتيب بشأن اختيار اللاعبين قبل معسكر أكتوبر المقبل.

ويتزامن معسكر المنتخبين الأول والأوليمبي؛ في الأجندة الدولية في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين؛ استعدادا للبطولات الإفريقية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الحنايني؛ عن تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا للمكسيكي خافيير أجيري؛ ومعه محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين عامين، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

ويستعد الفراعنة الكبار لخوض مباراة أو مباراتين وديتيين دولية خلال معسكر أكتوبر، للوقوف على مستويات اللاعبين الدوليين، على أن يتم تحديد طرفي المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما يدخل المنتخب الأوليمبي معسكرا مغلقا؛ يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبين من المنتخبات الثمانية التي تأهلت لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها القاهرة الشهر المقبل.

ويبدأ حسام البدري أول مبارياته الرسمية مع المنتخب الأول؛ أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في شهر نوفمبر المقبل، في بداية التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

فيما يستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتدرس اللجنة الخماسية عدد من العروض من شركات التسويق لإقامة مباراتان وديتان للمنتخب الأول فى أكتوبر وتوفير مباراتان مع منتخبات مصنفة من أجل الإطمئنان على المنتخب.

وستكون مواعيد مباريات منتخب مصر المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون كالاتي :

وتبدأ مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبري عندما تواجه منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر فى مصر فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية تخرج مصر لمواجهة جزر القمر يوم 19 نوفمبر.

ثم الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديداً فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر.

ثم الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر.

ويصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثانى المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.