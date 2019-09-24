رياضة | راموس: كنت ألعب التنس إذا أردت الفوز بألقاب فردية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: كنت ألعب التنس إذا أردت الفوز بألقاب فردية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان سيرجيو راموس رافضًا لجوائز الفيفا الأفضل على الرغم من السفر إلى ميلان لحضور الحفل يوم الاثنين.

تم تسمية قائد فريق ريال مدريد في Ideal XI ، لكنه أوضح أنه يفضل الفوز مع ناديه ، حيث قال في حفل توزيع الجوائز: "أفضل عدم المجيء إلى هنا وريال مدريد للفوز بالألقاب".

وتابع: إذا أردت الفوز بألقاب فردية ،كنت لعبت كرة تنس".

Advertisements

وأكد: "عندما يفوز الفريق ، نفوز دائمًا لم يكن هذا الموسم جيدًا في العام الماضي ، لكن هذه علامة جيدة على أن ريال مدريد لديه لاعبون في الفريق الأفضل.

وأضاف قائد المرينجي:"كان اختيار مارسيلو في الفريق مثيرًا للجدل ، نظرًا لأنه لم يكن حتى بداية الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد طوال 2018/19.

وقال راموس عندما سئل عن إدراج مارسيلو:"إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم. كل شخص حر في التعليق. من الصعب إرضاء الجميع."