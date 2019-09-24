رياضة | الكيان الصهيوني يمنع إقامة نهائي كأس فلسطين 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكيان الصهيوني يمنع إقامة نهائي كأس فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، أن ما يعرف بالمحكمة اللوائية في الكيان الصهيوني قد قررت بصورة نهائية أن يتم منع إقامة نهائي بطولة كاس فلسطين في الموسم الجاري، وذلك دون إبداء أي أسباب.

يذكر أن نهائي كأس فلسطين هذا الموسم كان سيلعب بين فريق خدمات رفح وبين فريق مخيم بلاطة للاجئين، وقررت سلطات الكيان الصهيوني، بأن يتم منع دخول فريق خدمات رفح إلى الضفة الغربية حيث كانت المباراة ستقام هناك في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويقام نهائي كأس فلسطين في نهاية الموسم الكروي في كل عام، بين بطل كأس الضفة الغربية وهو فريق بلاطة، وبطل كأس قطاع غزة وهو فريق خدمات رفح الذي تم منعه من الوصول إلى الضفة الغربية للمشاركة في مباراة النهائي

والجدير بالذكر، أن سلطات الكيان الصهيوني تمنع إقامة دوري موحدة بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة، وذلك بسبب رفضها المستمر لحصول اللاعبين من قطاع غزة على تأشيرة للدخول والخروج من الضفة الغربية.