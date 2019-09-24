رياضة | بترتيب المراكز.. كل المصوتين لاختيار محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بترتيب المراكز.. كل المصوتين لاختيار محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على جوائز الاتحاد الدولي "فيفا" THE BEST؛ مساء أمس والتي أقيمت بمدينة ميلان الإيطالية؛ والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني؛ للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج البرغوث ميسي؛ بجائزة THE BEST؛ على حساب الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي؛ والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

فيما حل المصري لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني؛ على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2019.

وأقرت اللجنة المنظمة باستبعاد تصويت مدرب المنتخب المصري وقائد الفريق، نظرًا لتأخرهم في الإبداء بأصواتهم، حيث يتم اختيار جائزة The BEST عن طريق التصويت من قبل الصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات، على أن ينتهي التصويت يوم 19 أغسطس الماضي.

ويتم اختيار أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها كالتالى: اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمى ومدربى منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ويحق لكل من هولاء اختيار 3 مرشحين على الترتيب، الأول يحصل على 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة وحيدة.

ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولى وهى 25% لكل فئة ويتم الإعلان عن الفائز.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جميع تصويتات وجماهير ودول وقادة المنتخب للنجم المصريمحمد بالمراكز الثلاثة THE BEST من خلال التقرير الآتي:-

بات هاني دانيال ممثل الميديا المصري؛ من أشهر الشخصيات فور الانتهاء من مساببقة THE BEST؛ عقب التنازل عن التصويت لممثل بلاده صلاح: للمركز الأول والاكتفاء بالمركز الثالث.

اختاروا محمد صلاح في المركز الأول خلال التصويت

"قادة المنتخبات حول العالم": ''بوروندي، والصين، وجيبوتي، وجزر القمر، واليونان، ولاتفيا، وليشتنشتاين، ومونتنيجرو، رومانيا، وعمان، ورواندا، وسلوفاكيا''.

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"المدربون حول العالم": على رأسهم "جمال بلماضي مدرب الجزائر" و "زلاتكو داليتش مدرب كراويتا"؛ ''وألبانيا، النمسا، وباربادوس، البوسنة والهرسك، ومونتينجرو، والفلبين، وطاجستان، وتركيا، وأوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، وفيتنام''.

"ممثلو الميديا حول العالم": ''الإكوادور، غينيا الإستوائية، مقدونيا، إيران، كازاخستان، ورومانيا، والصومال، وسويسرا''.

اختاروا محمد صلاح في المركز الثاني خلال التصويت

"قادة المنتخبات حول العالم" على رأسهم "الهولندي فيريجل فان دايك وساموا الأمريكية؛ ''وأذربيجان، جامبيا، جويانا، جامايكا، كوسوفو، ماكاو، جنوب أفريقيا، سورينام، أوغندا''.

"المدربون حول العالم" وعلى رأسهم ''رينالدو رويدا مدرب منتخب تشيلي؛ وجامبيا، جبل طارق، هونج كونج، جامياكا، لاتفيا، مالاوي، أيرلندا الشمالية، بولندا، البحرين''.

"ممثلو الميديا حول العالم": ''أرمينيا، بوليفيا، بوكينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، جبل طارق، جرينادا، الكويت، لبنان، موريتانيا، المغرب، سانت لوسيا، السودان، إسواتيني، طاجيكستان، اليمن''.

اختاروا محمد صلاح في المركز الثالث

"قادة المنتخبات حول العالم" على رأسهم "الإسباني سيرجو راموس قائد منتخب إسبانيا وأحمد موسي قائد نيجيريا وكيليني قائد منتخب إيطاليا ورياض محرز قائد منتخب الجزائر" و''أوزبكستان، أوكرانيا، ترينيداد وتوباجو، طاجيكستان، سلوفينيا، غينيا الجديدة، باكستان، مقدونيا، منغوليا، مالطا، ماليزيا، لبنان، إسرائيل، الهند، إرتريا، إثيوبيا، كوبا، التشيك، ألباينا، أندورا، أنجولا''.

"المدربون حول العالم" وعلى رأسهم "روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا" ''وأوزبكستان، ترينيداد وتوباجو، تنزانيا، السويد، سورينام، قطر، بيرو، بنما، مقدونيا، كوريا الجنوبية، هندوراس، فنلندا، الإكوادور، التشيك، كوستاريكا، كولومبيا، كندا، بلغاريا، أذربيجان، أندورا''.

"ممثلو الميديا حول العالم" وعلى رأسهم "المصري هاني دانيال؛ ''وأوكرانيا، زيمبابوي، تايلاند، سينغافورا، أيرلندا، باراجواي، النيجر، المكسيك، مالديفز، مدغشقر، ليبيا، كينيا، إندونيسيا، جويانا، جواتيمالا، اليونان، جامبيا، فنلندا، الدنمارك، جزر القمر‎، البرازيل، روسيا البيضاء، أذربيجان، ساموا الأمريكية، أفغانستان''.