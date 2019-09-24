رياضة | انعقاد المؤتمر الفنى للبطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف

انعقد المؤتمر الفنى للبطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف المقرر افتتاحها مساء اليوم وتبدأ منافساتها اعتبارا من الغد بمشاركة 10 دول عربية بملاعب نادى جولف دريم لاند.

وقام حكم البطولة بشرح القواعد وتوضيح بعض النقاط الفنية وتحديد موعد إنطلاق المنافسات ثم إجراء القرعة لمراحل البطولة السيدات والناشئين 13 و 15 و 18 عاما.