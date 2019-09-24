رياضة | انعقاد المؤتمر الفنى للبطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انعقاد المؤتمر الفنى للبطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انعقد المؤتمر الفنى للبطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف المقرر افتتاحها مساء اليوم وتبدأ منافساتها اعتبارا من الغد بمشاركة 10 دول عربية بملاعب نادى جولف دريم لاند.
حضر المؤتمر الأمين العام للإتحاد العربى للجولف عادل الزرعونى ونائب رئيس اتحاد الجولف المصرى وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى تيمور ابو الخير وحكم البطولة المغربى عبد اللطيف مشارى والمستشار الفنى للاتحاد المصرى محمد عطاالله ومدير نادى جولف دريم الدكتور حفنى حجازى.
وقام حكم البطولة بشرح القواعد وتوضيح بعض النقاط الفنية وتحديد موعد إنطلاق المنافسات ثم إجراء القرعة لمراحل البطولة السيدات والناشئين 13 و 15 و 18 عاما.