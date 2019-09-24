رياضة | فضيحة ضياع أصوات مدرب المنتخب وقائده على محمد صلاح.. من الجاني؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة ضياع أصوات مدرب المنتخب وقائده على محمد صلاح.. من الجاني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعددت الأسباب والمبررات والفضيحة واحدة وهي حرمان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أصوات مدرب منتخب مصر وقائد في الفراعنة التصويت على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وغاب محمد صلاح عن ثلاثي القائمة النهائية بفارق بحصول على المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكان يمكن تعويض هذه النقاط في حالة تصويب مدرب المنتخب وهو خافيير أجيري وقائد الفراعنة وهو أحمد المحمدي خاصة إذا جاء في المركز الأول لكل منهما لأنه سيحصل على 5 نقاط في هذه الحالة ويتساوى مع رونالدو

طريقة التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير فمثلًا هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة اختار ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أي أن صلاح حصل منه على نقطة وحيدة فقط.

من الجاني في أزمة محمد صلاح؟

فيفا

أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه المقتضب إلى أن مصر تأخرت في إرسال أصوات مدربها وقائدها لفيفا التي كان كان آخر يوم لها 19 من شهر أغسطس

إيهاب لهيطة

أكد لهيطة مدير منتخب مصر السابق أنه أرسل تصويت خافيير أجيري مدرب منتخب السابق وأحمد المحمدي ولا يعرف كيف تم استبعادهما

هاني رمزي

المدرب العام السابق لمنتخب مصر أكد أنه لم يطلب منه أو من أحد أعضاء الجهاز الفني التصويب للنجم محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا

نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم

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1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.