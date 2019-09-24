رياضة | شوبير يختار التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يختار التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تشكيلته المثالية للجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بفوز الزمالك مساء أمس على الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد لمهاجمه مصطفى محمد.

وقال شوبير خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" التشكيل الأفضل للجولة الأولى من الدوري هو :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي "الأهلي" والهاني سليمان "سموحة"

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خط الدفاع : رجب بكار "بيراميدز" - باهر المحمدي "الإسماعيلي" - معاذ الحناوي "الإنتاج الحربي" - علي معلول "الأهلي

خط الوسط : تاديو لوانجا "طنطا" - رمضان صبحي "الأهلي" - عبد الله السعيد "بيراميدز" - محمد إبراهيم "مصر المقاصة"

خط الهجوم : عمرو مرعي "مصر المقاصة" - مصطفى محمد "الزمالك".

أما عن أفضل هدف فقال شوبير توج به رمضان صبحي في مرمى سموحة، وأفضل لاعب هو عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعد تألقه أمام إنبي وتصدي محمود جاد حارس إنبي أفضل تصدي في الأسبوع.