شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة الدوري المصري وتركيزنا فى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واضاف عبد الحفيظ: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
وأوضح عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مشيرا
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