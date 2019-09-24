شكرا لقرائتكم فايلر يعد جماهير الأهلي : القادم أفضل فى كافة البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتطلع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لتجهيز جميع اللاعبين من أجل الاستفادة من جميع العناصر المقيدة في الفريق خلال الفترة المقبلة.

خاض فايلر، العديد من التجارب مع اللاعبين منذ توليه مسئولية الاهلي، حيث لم يستقر علي تشكيل ثابت في المباريات الثلاثة التي قاد الأهلي فيها أمام كانو سبورت ببطولة أفريقيا، والزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري المصري

وأكد "فايلر" أنه يحرص على الحديث بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء أول بأول والعمل على توصيل فكره التدريبي والتكتيكي إليهم .

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وأفاد أنه يسعى لمنح الفرصة لجميع اللاعبين في مختلف المراكز بهدف تجهيز الجميع والوصول بهم الي المستوى الأفضل في كل المراكز.

وأضاف أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق ولديه طموحات كبيرة علي الصعيد الفكري والخططي يسعى لتحقيقها مع الفريق خلال المباريات المقبلة بعد أن ينجح اللاعبون في التشبع بفكره الخططي .

وقال فايلر: "بالتأكيد على أن القادم سيكون أفضل على كافة المستويات"، مشيرا إلى أن استمرار الانتصارات ضروري جدا بالنسبة للأهلي وجماهيره من اجل تحقيق المزيد من البطولات".