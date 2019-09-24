شكرا لقرائتكم فايلر يعد جماهير الأهلي : القادم أفضل فى كافة البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد "فايلر" أنه يحرص على الحديث بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء أول بأول والعمل على توصيل فكره التدريبي والتكتيكي إليهم .
وأفاد أنه يسعى لمنح الفرصة لجميع اللاعبين في مختلف المراكز بهدف تجهيز الجميع والوصول بهم الي المستوى الأفضل في كل المراكز.
وأضاف أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق ولديه طموحات كبيرة علي الصعيد الفكري والخططي يسعى لتحقيقها مع الفريق خلال المباريات المقبلة بعد أن ينجح اللاعبون في التشبع بفكره الخططي .
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