طلعت يوسف يجهز مفاجأة للعربي الكويتي فى البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل يخطط طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندري، فى مفاجأة العربي الكويتي بالثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه، فى مباراة الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجارى .
وكان الثنائى قد غابا عن مباراة فريقهما أمام الزمالك فى الجولة الأولى للدورى بناء على الإتفاق المسبق بين إدارتى الزمالك والإتحاد والتى تقضى بعدم مشاركة اللاعبين المعارين فى المباريات بين الفريقين سواء فى الدورى أو الكأس .
ويعتمد طلعت يوسف على اللاعبين بشكل كبير فى الناحية الهجومية خاصة سيسيه الذى يعد الهداف الأول لزعيم الثغر بجانب خالد قمر .
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