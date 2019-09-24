اخبار الرياضه

مروان محسن يخضع لجراحة عاجلة فى الوجه ويغيب شهر ونصف...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مروان محسن يخضع لجراحة عاجلة فى الوجه ويغيب شهر ونصف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الدولى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، لعملية جراحية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس الأثنين، والتي انتهت بفوز الاهلي بهدف دون رد فى افتتاح بطولة الدورى المصري الممتاز. 

 

وقرر الفريق الطبي المعالج لمروان محسن إراحة اللاعب لفترة تتراوح ما بين أربعه إلى خمسة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى ، مرتدياً قناع واقي حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.

 

وكان مروان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء اشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يخضع لجراحة عاجلة فى الوجه ويغيب شهر ونصف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا