شكرا لقرائتكم مروان محسن يخضع لجراحة عاجلة فى الوجه ويغيب شهر ونصف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الدولى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، لعملية جراحية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس الأثنين، والتي انتهت بفوز الاهلي بهدف دون رد فى افتتاح بطولة الدورى المصري الممتاز.

وقرر الفريق الطبي المعالج لمروان محسن إراحة اللاعب لفترة تتراوح ما بين أربعه إلى خمسة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى ، مرتدياً قناع واقي حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.

وكان مروان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء اشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية