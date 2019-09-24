شكرا لقرائتكم مروان محسن يخضع لجراحة عاجلة فى الوجه ويغيب شهر ونصف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الفريق الطبي المعالج لمروان محسن إراحة اللاعب لفترة تتراوح ما بين أربعه إلى خمسة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى ، مرتدياً قناع واقي حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.
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