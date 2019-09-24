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مدرب طلائع الجيش يحذر لاعبيه من التهاون أمام إنبي...

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جدة - عمرو شويل شدد البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، فى جلسة عقدها مع لاعبي فريقه على عدم الاستهانة بفريق إنبى بعد خسارته فى الجولة الأولى للدوري برباعية دون رد .

 

فارياس عقد محاضرة مع لاعبيه بالفيديو صباح أمس الإثنين، بعد الخسارة من المقاولون العرب، بهدف دون رد فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام، وشرح "فارياس" الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

 

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ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام والمقرر لها الخميس المقبل.

 

ودخل فريق طلائع الجيش الموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى يمتلك سيرة ذاتية رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى .

 

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