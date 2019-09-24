شكرا لقرائتكم مدرب طلائع الجيش يحذر لاعبيه من التهاون أمام إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام والمقرر لها الخميس المقبل.
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