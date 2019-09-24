المصري يستعد للكونفدرالية أمام نبروه ودياً...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق المصرى البورسعيدى، مباراة ودية مع نظيره نبروه على ستاد المصرى بدون جمهور، فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمباراة ماليندي بطل زنجبار، في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة من مساء السبت المقبل وفاز المصرى البورسعيدى في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف خارج ملعبه ليصبح تأهله للدور التالى للبطولة قريباً. Advertisements ومن المقرر أن يلعب المصرى البورسعيدى مباراة ودية مع الزرقا غداً الاربعاء فى تمام الرابعة والنصف ايضاً وبدون جمهور استعداداً لبطل زنجبار . وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود فى بداية مشواره بمسابقة الدوري العام بهدف لكل فريق وتنتظره مباراة مع الاسماعيلى فى الجولة الثانية للمسابقة والمقرر لها 2 اكتوبر المقبل على ستاد برج العرب .

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