تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي.. الأشعة تكشف تعرض مروان محسن لكسر في عظمة الوجه وغيابه عن الفريق 6 أسابيع

الموجز
تعرض مهاجم النادي الأهلي مروان محسن لإصابة قوية خلال مباراة سموحة، التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وبغادر مروان ملعب المباراة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، وتم نقله إلى المستشفى.
وكشفت الأشعة التي خضع لها اللاعب على عظام الوجه، باصابته بكسر في عظمة الوجه، وضرورة خضوعة لجراحة اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يغيب مروان محسن لمدة تترواح من 5 إلى 6 أسابيع، واستخدام واقي للوجه عند العودة للمباريات حتى التأكد من سلامته تماما.
وسيغيب مروان محسن عن عدد من مباريات الفريق ضمن منافساته المحلية والإفريقية في ظل إصابة عدد آخر من اللاعبين.
ونجح الأهلي في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بعد تغلبه على فريق سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي.
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