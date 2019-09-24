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توجه ميسي لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل

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قام اللاعب الأرجنتيني ليونل القائد الأول لفريق الأسباني بالتوجه لمدينة ميلانو الإيطالية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، حيث ذهب إلى هذه المدينة برفقة كلاً زوجته وأولاده وذلك من أجل حضور حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل توزيع جوائر الأفضل لهذا العام 2019.

والجدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني ميسي يتنافس على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مع كلاً من اللاعب البرتغالي ومع اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، ويعد هذا الحفل من أفضل وأهم الحفلات التي تعمل على تكريم أفضل اللاعبين كما أن اللاعب ميسي يتنافس على جائزة أخرى وهي جائزة بوشكاش المتعلقة بأفضل هدف.

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