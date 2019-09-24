رياضة | بالأرقام.. من يتفوق في الجوائز الفردية؟ (ميسي vs رونالدو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. من يتفوق في الجوائز الفردية؟ (ميسي vs رونالدو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر ليو ميسي رسميًا "الأفضل" بعد حصوله على جائزة FIFA الكبرى في ميلانو مساء الاثنين ، مما يجعلها أول جائزة أرجنتينية وتضيف إلى عدد كبير من الجوائز الفردية.

خلال السنوات الثلاث التي انقضت منذ إنشاء الجائزة ، كان ريال مدريد قد احتكر فوز كريستيانو رونالدو في أول عامين تلاهما لوكا مودريتش.

هذه المرة ، ومع ذلك ، وضع ميسي يديه في النهاية على الجائزة الرئيسية ، وبذلك ، يقوي قضيته لصالح "بالون دور" ، التي هي في الأفق.

مقارنة الجوائز الفردية بين ليو ميسي وكريستيانو رونالدو

1-بالون دور: ميسي 5 / كريستيانو رونالدو 5

2-الأفضل: ميسي 1 / كريستيانو رونالدو 2

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3-الحذاء الذهبي: ميسي 6 / كريستيانو رونالدو 4

4-أحسن لاعب في أوروبا: ميسي 4 / كريستيانو رونالدو 5

5-أحسن لاعب في الدوري: ميسي 6 / كريستيانو رونالدو 2

6-هداف دوري أبطال أوروبا: ميسي 4 / كريستيانو رونالدو 7

7-أفضل لاعب في الليجا: ميسي 4 / كريستيانو رونالدو 3

8-أفضل لاعب في كأس العالم: ميسي 2 / كريستيانو رونالدو 0

إذا فاز الأرجنتيني بالكرة الذهبية السادسة له ، فسوف يوضح ذلك تأكيد هيمنته على لعبة الرجال. وفقط تمكن النجم البرتغالي من التشكيك في هيمنة ميسي ، لكن مهاجم برشلونة سوف يتفوق على رجل يوفنتوس في حال حصل على يديه على الكرة الذهبية.