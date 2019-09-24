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رياضة | بالأرقام.. من يتفوق في الجوائز الفردية؟ (ميسي vs رونالدو)

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يعتبر ليو ميسي رسميًا "الأفضل" بعد حصوله على جائزة FIFA الكبرى في ميلانو مساء الاثنين ، مما يجعلها أول جائزة أرجنتينية وتضيف إلى عدد كبير من الجوائز الفردية.

خلال السنوات الثلاث التي انقضت منذ إنشاء الجائزة ، كان قد احتكر فوز في أول عامين تلاهما لوكا مودريتش.

هذه المرة ، ومع ذلك ، وضع ميسي يديه في النهاية على الجائزة الرئيسية ، وبذلك ، يقوي قضيته لصالح "بالون دور" ، التي هي في الأفق.

مقارنة الجوائز الفردية بين ليو ميسي وكريستيانو رونالدو

1-بالون دور: ميسي 5 / كريستيانو رونالدو 5

2-الأفضل: ميسي 1 / كريستيانو رونالدو 2

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3-الحذاء الذهبي: ميسي 6 / كريستيانو رونالدو 4

4-أحسن لاعب في أوروبا: ميسي 4 / كريستيانو رونالدو 5

5-أحسن لاعب في الدوري: ميسي 6 / كريستيانو رونالدو 2

6-هداف : ميسي 4 / كريستيانو رونالدو 7

7-أفضل لاعب في الليجا: ميسي 4 / كريستيانو رونالدو 3

8-أفضل لاعب في كأس العالم: ميسي 2 / كريستيانو رونالدو 0

إذا فاز الأرجنتيني بالكرة الذهبية السادسة له ، فسوف يوضح ذلك تأكيد هيمنته على لعبة الرجال. وفقط تمكن النجم البرتغالي من التشكيك في هيمنة ميسي ، لكن مهاجم سوف يتفوق على رجل يوفنتوس في حال حصل على يديه على الكرة الذهبية.

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