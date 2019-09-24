رياضة | بنزيما يطعن كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يطعن كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد استاد سانشيز بيزجوان كريم بنزيما في أكثر حالاته توهجاً يوم الأحد ، حيث أثبت مرة أخرى أنه رقم 9 الذي يمكنه حمل ريال مدريد في أوقات الشدة ، كما فعل في العام الماضي.

قضى تسع سنوات في كريستيانو ظل رونالدو قبل اليسار البرتغالي وانتقاله إلى يوفنتوس قد سمح لبنزيما بتحمل المزيد من المسؤولية. يحتفظ الفرنسي بمستوى 2018/19 ، الذي سجله يسجل 30 مرة.

وفي العام السابق ، 2017/18 أظهره في أسوأ حالاته ، وسجل فقط 12 هدفًا في مجملها ، خمسة من القادمين إلى الدوري الإسباني.

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إنه أفضل هداف لريال مدريد مرة أخرى هذا الموسم ، وخمسة أهداف في العديد من المباريات هي عودة مثيرة للإعجابوالأكثر من ذلك هو أن جميعها تقريبًا كانت حاسمة من حيث النقاط.

يسمح له شكله بالتحدي على جائزة هداف الليجا هذا الموسم ، بعد أن كان على مسافة كبيرة خلف ليونيل ميسي ورونالدو وبنزيما كان يريد دائمًا الوصول إلى هذا الهدفو وكان أقرب موسم له هو 2013/14 ، لكنه كان لا يزال 14 أهداف خجولة رونالدو في مناسبات أخرى ، كان 30 هدفا.

لقد كان في ريال مدريد لمدة 10 سنوات حتى الآن ، و في أي من هذه الأهداف ، أحرز فائز الدوري الاسباني أقل من 30 هدفا على الرغم من وجود حملة رائعة ، إلا أنه لا يزال يحرز 15 هدفًا خلف ميسي 36.

يعرف "بنزيما" التحدي الذي يواجهه ، لكن دوره الجديد في الفريق يسمح له أن يحلم. كما هو الحال ، سجله في موسم ريال مدريد هو 32 ، لكن سيكون هدفًا أعلى لعام 2019/20 معربًا عن أمله في جعل ضربة البداية لديه أكثر من إصابة ميسي المصابة.