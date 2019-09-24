رياضة | طارق سليمان: إصابة مروان محسن حدثت للخطيب وهذه مدة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: إصابة مروان محسن حدثت للخطيب وهذه مدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق سليمان طبيب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق مدة غياب مروان محسن مهاجم الأهلي عن فريقه بعد تعرضه لكسر في عظم الوجه.

وكان مروان قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمس أمام سموحة في الشوط الأول بعد إصابته في الوجه إثر اصطداىه بيوسف ديوب لاعب الفريق السكندري.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "شاهدت إصابة مروان محسن بالأمس أمام سموحة وهي عبارة عن كسر في عظم الوجه.. اللاعب سيخضع لعملية جراحية ومدة غيابه عن الملاعب ستتراوح من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر".

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وزاد: "مثل هذه الإصابات تعرض لها نجوم كثيرين مثل محمود الخطيب وأيمن يونس، وعادو بعدها للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.. من الممكن أن يرتدي مروان محسن واقٍ في بداية العودة للملاعب، ثم يخلعه نهائيًا بعد ذلك".

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ عن حجم إصابة مروان محسن مهاجم الفريق؛ والتي تعرض لها خلال مواجهة سموحة في الدوري المصري.

وأكد طبيب الأهلي أن مروان تعرض لإصابة قوية بالأنف عقب ارتطامه باللاعب يوسف واندا لاعب سموحة وهو ما أعاقه عن استكمال المباراة.

وخرج مروان محسن مصابا بالأنف خلال مواجهة سموحة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ وحل جونيور أجايي بدلا منه في الدقيقة 35 من عمر المباراة.