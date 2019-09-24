رياضة | سر انقلاب فايلر على صالح جمعة وتفضيل أفشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر انقلاب فايلر على صالح جمعة وتفضيل أفشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلب رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق مفضلًا الدفع بمحمد مجدي أفشة في هذا المركز منذ توليه المسئولية رغم أن صالح كان قد بدأ في المشاركة بشكل أساسي مع مارتن لاسارتي.

وانتقد رينيه فايلر تخاذل صالح جمعة في التدريبات وعدم تقديمه المردود الجيد من ناحية الجهد والعرق حتي يضمن المشاركة في المباريات.

ونقل رينيه فايلر لنجوم الأهلي أن التدريب هو المعيار الأساسي لحجز مكان في التشكيل فيجب على كل لاعب بذل كل ما لديه على المستوى البدني والفني.

كان فايلر قد استبعد صالح جمعة من مواجهة سموحة في افتتاح الدوري المصري لصالح مجدي أفشة والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

فايلر يشيد بأفشة

حرص السويسري فايلر على الإشادة بنجم الأهلي الجديد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، والذي انضم لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية، وأثنى المدرب السويسري على قدرات أفشة مؤكدا أنه سيكون له دور بارز مع الفريق في الفترة المقبلة.

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صدمة فايلر لصالح جمعة

وتعد كلمات فايلر عن أفشة بمثابة صدمة قوية لصالح جمعة نجم الأهلي، خاصة وأن الثنائي يلعبان في نفس المركز، مما يعني أن أفشة ستكون له الغلبه في الفترة المقبلة وسيكون لاعبا أساسيا على حساب صالح جمعة في ضوء إعجاب فايلر الشديد بمستوى اللاعب.

وكان الأهلي توج ببطولة الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعد منافسة شرسة مع الزمالك طيلة الموسم، لكن الجولات الأخيرة من المسابقة أهدت الفريق الأحمر اللقب بعد تعثر الفارس الأبيض في مباريات حاسمة في آخر المشوار.

وودع المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة ذهابا بخماسية بيضاء في خسارة تاريخية للأهلي قبل أن يفوز في ملعب برج العرب بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيا لتجنب الفريق الخسارة وتوديع المسابقة.