رياضة | أسطورة ليفربول: "صلاح وماني وفيرمينو سبب تفوق السيتي علينا" 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول: "صلاح وماني وفيرمينو سبب تفوق السيتي علينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيميل هيسكي، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، ونجم نادي ليفربول الأسبق، بأن مانشستر سيتي أقوى وأفضل من ليفربول، وذلك من حيث عدد اللاعبين المميزين الموجودين في قائمة الفريق في الموسم الجاري.

وقال هيسكي في تصريحات إعلامية حول رأيه في المنافسة بين ليفربول ومان سيتي: "في الحقيقة، حتى الآن أنا أرى أن ليفربول أقل من مان سيتي فيما يتعلق بقائمة الفريق، هم لديهم لاعبين أفضل منا بكل تأكيد، السيتي يملك بديلًا مناسبًا لكل لاعب، ويستطيع تعويضه في المباريات، لكن في ليفربول إذا قمت بنفس الفعل وأخرجت لاعبًا سواء محمد صلاح، ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو سيتأثر الفريق".

وأكمل أسطورة ليفربول تصريحاته ليؤكد بأن الفريق لا يملك أي لاعبين في جودة "محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو"، مشددًا على كون تعويض هذا الثلاثي المتميز صعب للغاية، وهو أمر يجعل مانشستر سيتي أفضل من ليفربول، الذي لا يملك أي بدائل لثلاثي خط هجومه الناري.

يذكر أن هيسكي كان قد لعب في صفوف ليفربول منذ عام 2000، وحتى عام 2004، ونجح في أن يحقق عدة ألقاب رفقة الفريق الإنجليزي، منهم لقب كأس الأتحاد الأوروبي في عام 2001.

الجدير بالذكر، أن ليفربول يتصدر الآن سباق الصدارة في الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن منافسه مان سيتي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة فقط.