رياضة | ريال مدريد يجب أن يدافع عن البرنابيو

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يعود ريال مدريد إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في مباراة منتصف الأسبوع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وسيضطر إلى حماية حصنهم ضد أوساسونا بعد فوزه على إشبيلية في نهاية الأسبوع.

لقد خسر لوس بلانكوس بالفعل نقطتين على أرضه هذا الموسم أمام ريال بلد الوليد ، وفقط بصعوبة هزم ليفانتي. يحتاج برنابيو إلى أن يصبح مكانًا يمكن لريال مدريد الاعتماد عليه في التقاط النقاط مرة أخرى.

لم يكن هذا هو الحال في الموسمين الأخيرين ، والمسافة التي كانت عليهما من القمة تعكس ذلك مضاعفة زين الدين زيدان في الموسم الأخير على مقاعد البدلاء ، تراجع ريال مدريد 11 نقطة على أرضه .

تعثر خمس مرات فقط من بين هؤلاء ، كانت واحدة فقط من هزيمة ، والتي جاءت ضد برشلونة بعد ارتفاع يوم الأحد ، سيعزز الفوز على أرض الواقع الإيجابية التي حصل عليها ريال مدريد معهم من إشبيلية مباشرة قبل دربي في ملعب واندا متروبوليتانو.