رياضة | اللاعب الذي أبهر ميسي في برشلونة وتعهد بمرافقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللاعب الذي أبهر ميسي في برشلونة وتعهد بمرافقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة الإسباني سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" ووجه الشكر لزملائه في الفريق.

وعبر ميسي عن سعادته بقوله لصحيفة "سبورت": "هذه هي المرة الأولى التي أفوز بجائزة ذا بيست لكن عموما الألقاب الفردية تأتي من خلال المجموعة".

وأضاف ميسي نجم برشلونة: "لقد بدأنا الموسم بشكل سييء وكان من الصعب خلق الفرص، لكنها مجرد بداية ويجب أن نظهر ردة فعل الآن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تحسين الكثير، وندرك ما يحدث لنا.. من الصعب خلق الفرص دون تشكيل أي خطورة، وليس لدي أدنى شك في أننا سنتحسن، وسنواصل التطور وسنتقدم إلى الأمام".

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وواصل ميسي: "غبت لفترة طويلة امتدت لأكثر من شهرين وتقريبًا 3 أشهر، وفي المباراة الماضية كنت أشعر بالتعب، وأفتقد إلى الشرارة وإيقاع اللعب، وسأبدأ في الحصول على دقائق أكثر، لكنني هادئ، وتحدثوا معي كثيرًا حول الإصابة، التي قد تتجدد، ولذلك لم تكن هناك حاجة للمخاطرة".

وتابع: "أنسو فاتي.. فوجئت به من أول يوم رأيته يتدرب فيه معنا، ولفت انتباهي، وفي المباراة التالية شارك، فهو يمر بظروف مثيرة للإعجاب، لكن يجب الحذر فهو لازال بعمر الـ16 عاما، ولا يزال غير مسؤول لتحمل تلك المسؤوليات التي يتوجب تحملها ويتوجب مرافقته ومساعدته على التخلص من كل هذا الضجيج حوله، فهو لديه إمكانيات مثيرة للإعجاب لكي يكون لاعبًا مهما للغاية".